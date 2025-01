"É pau, é pedra, é a PM abrindo caminho..." Polícia faz nova operação para retirada de barricadas no Jardim Catarina

A operação contou com a participação das unidades PATAMO 1, 2, 4 e a equipe de demolição do 4º CPA - Foto: Divulgação

Na manhã desta quarta-feira (22), foi realizada mais uma operação retirada de barricada no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo. A ação, coordenada pelo 7º BPM, teve como objetivo desobstruir ruas bloqueadas por barricadas e entulhos, garantindo maior segurança e fluidez no tráfego local.

Foram retiradas mais de 60 toneladas de material de diversos pontos críticos, incluindo as ruas Domício da Gama, Bernardes de Farias e Ferreira Borges, entre outras. A operação contou com a participação das unidades PATAMO 1, 2, 4 e a equipe de demolição do 4º CPA e da OPM, resultando na liberação de vias importantes para o deslocamento da população e para o trabalho das forças de segurança.

Entulho obstruindo a via | Foto: Divulgação

E como diz a música "Águas de Março": "É o pau, é a pedra, é o fim do caminho..." Apesar da insistência de criminosos em interromper o ir e vir dos moradores, o trabalho da polícia continua removendo obstáculos e reconstruindo caminhos na comunidade.

Abaixo, seguem as ruas que foram desobstruídas durante a operação:

• Rua Domício da Gama (oito pontos)

• Rua Bernardes de Farias

• Rua Ferreira Borges

• Rua Gonçalves Chaves

• Rua Prado Lopes

• Rua Engenheiro Bernardo Sayão

• Rua Lúcio Bittencourt

• Rua Leão Gambeta

• Rua Carlos Fox

• Rua Eurico do Vale