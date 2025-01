Policial civil suspeito de matar assessor parlamentar no Rio se entrega

O policial civil suspeito de matar a tiros um assessor parlamentar durante uma briga de trânsito na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, se entregou à Polícia nesta terça-feira (21). As investigações da Polícia Civil indicam que Raphael Pinto Ferreira Gedeão é o autor dos disparos que atingiram Marcelo dos Anjos Abitan da Silva, assessor parlamentar da vereadora Vera Lins (Progressistas), na madrugada último domingo (19), após um desentendimento na garagem do hotel Wyndham Rio Barra.

Segundo as investigações, o policial mora no hotel onde o assessor estava hospedado desde o início do ano. Raphael estaria chegando na garagem durante a madrugada e deixou sua picape parada na entrada do estacionamento para descobrir porque a cancela automática do local não abriu. Marcelo chegou de carro em seguida e, aguardando para também acessar a garagem, começou a buzinar atrás da picape do policial. Quando Raphael retornou, eles começaram a discutir.

O assessor teria deixado seu veículo durante a discussão e, enquanto discutiam, o policial teria efetuado o primeiro disparo contra Marcelo, apontam as investigações. O baleado chegou a tentar fugir, mas foi alvejado nas costas com mais dois tiros, segundo a apuração policial. A Justiça do Rio determinou a prisão do policial nesta segunda (20). Nesta terça (21), o agente se apresentou à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que conduz as investigações, que seguem em andamento.