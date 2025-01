Polícia prende homem por roubo em Icaraí, Niterói

Na noite desta sexta-feira (17), um homem foi preso em flagrante após roubar dois adolescentes em Icaraí, Niterói. O caso ocorreu por volta das 22h50, na Rua Miguel de Frias.

Os adolescentes informaram que haviam sido abordados por um homem armado com uma faca, que os obrigou a entregar uma bicicleta e um celular. Após o relato, os policiais do 12 º BPM (Niterói) realizaram patrulhamento nas imediações, com as vítimas na viatura, até que localizaram o suspeito na Rua Doutor Celestino.

Leia também:

Fies: inscrições para o primeiro semestre começam em 4 de fevereiro

Projeto Verão: Busca por beleza e saúde aumenta procura por academias em São Gonçalo neste início de ano

O acusado, de 36 anos, conhecido pelo apelido de "Orelha", foi abordado e, em revista, as vítimas reconheceram os itens roubados. A bicicleta, uma GTS M1 verde, e o celular Iphone foram recuperados, mas o criminoso não estava mais portando a faca utilizada no roubo.

O homem possui uma extensa ficha criminal, com passagens por roubo, furto, lesão corporal decorrente de violência doméstica e extorsão. Após a prisão, ele foi conduzido à 76ª DP (Centro), onde foi autuado em flagrante por roubo e permaneceu preso.