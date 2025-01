Idosa é atacada por ladrão momentos após retirar prêmio de loteria.

Uma mulher de 83 anos foi roubada momentos após retirar o prêmio de loteria numa loja em Orlando (Flórida, EUA). O incidente ocorreu pouco depois das 8h de quarta-feira (15/1), de acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Orange.

Imagens de câmera de segurança compartilhadas pela polícia mostram a idosa saindo da loja e caminhando até o seu carro, parado num estacionamento, com os ganhos da loteria em mãos.

Momentos depois, um homem se aproxima da mulher e violentamente agarra o dinheiro. Outro homem sai da loja e tenta impedir o roubo, mas o suspeito bate violentamente na mulher, que cai no chão enquanto o segundo homem tenta puxá-lo para longe, sem sucesso.

No entanto, o suspeito, mais tarde identificado pela polícia como Diego Stalin Tavarez Fleury, conseguiu se soltar e fugiu com os ganhos da mulher. A mulher alegou aos investigadores que o suspeito levou cerca de US$ 200 (cerca de R$ 1.200) dela, segundo a revista "People". O valor do prêmio retirado pela ganhadora não foi informado.

O criminoso foi preso na quinta-feira (16/1). Ele enfrenta acusações de roubo, sequestro-relâmpago e agressão a uma pessoa com 65 anos ou mais.