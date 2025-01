Homem é preso após descumprir medida protetiva em Maricá

Um homem acusado de agressões e ameaças de morte contra sua ex-companheira foi preso na noite desta quinta-feira (16) após descumprir uma medida protetiva e invadir a casa da mulher no Jardim Atlântico, em Itaipuaçu, distrito de Maricá. Ele chegou a fugir do local após o acionamento da Guarda Municipal, mas voltou ao imóvel e foi capturado em seguida.

Segundo o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), a mulher foi casada com o suspeito por 25 anos e registrou, no ano passado, queixas por agressão e ameaças contra o homem. A Justiça concedeu uma medida protetiva em favor dela, mas o suspeito descumpriu e arrombou a porta do imóvel onde a mulher vive na noite desta quinta (16), enquanto a vítima estava com o neto.

Guardas municipais do Grupamento Maria da Penha (GMAP) foram acionados, mas o acusado fugiu do local antes da chegada dos agentes. A vítima foi levada por eles para a 82ª DP (Maricá), para registrar uma nova ocorrência. Após o registro, ela decidiu voltar para casa, mas sua nora entrou em contato para informar que o acusado havia retornado para o imóvel.

A equipe da Guarda retornou ao local e encontrou o homem, que desacatou os agentes e tentou agredi-los. Ele foi detido e levado para a 82ª DP (Maricá). De lá, foi levado para a Central de Flagrantes da região, a 76ª DP (Niterói), onde permaneceu preso à disposição da Justiça.