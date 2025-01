HEAT conquista selo Angels de qualidade no tratamento de AVC

Administrado pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado, o Heat atendeu no ano passado cerca de 100 mil pacientes - Foto: Divulgação

Administrado pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado, o Heat atendeu no ano passado cerca de 100 mil pacientes - Foto: Divulgação

O Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, foi reconhecido pela qualidade e eficiência no tratamento de pacientes com AVC (Acidente Vascular Cerebral), ao receber o Selo Ouro do Prêmio WSO Angels, nesta quinta-feira (16). Das 300 unidades de saúde no Estado do Rio de Janeiro, entre públicas e particulares, o HEAT está entre as únicas quatro certificadas.

A certificação é um programa internacional que mapeia, reconhece e certifica os melhores hospitais do mundo destinados ao tratamento de Acidente Vascular Cerebral. Ela tem diferentes níveis e ocorre com base nos indicadores das unidades que concorrem ao selo, inseridos na plataforma RES-Q (Registry of Stroke Care Quality), que reúne dados de todos os hospitais que tratam pacientes com AVC.

Leia também:

Praia de São Francisco recebe shows de Dudu Nobre, Xamã, Diogo Nogueira, entre outras estrelas da música



UFF abre processo seletivo para pós-graduação na área de Educação a Distância

O selo, referente ao ano de 2024, foi entregue pela consultora científica da Iniciativa Angels Andressa Amaral ao diretor geral do Hospital Estadual Alberto Torres, Raphael Riodades, que dividiu o momento com toda a sua equipe. “Essa certificação é fruto de um trabalho de todos os colaboradores do HEAT. É o reconhecimento de um trabalho sério e integrado de toda uma equipe. Obrigado mais uma vez”.

O selo é referente ao ano de 2024 | Foto: Divulgação

Há um ano o HEAT implantou o protocolo gerenciado de AVC que inclui a terapia trombolítica em pacientes que chegam no setor de emergência com sintomas agudos de AVC em tempo oportuno. Se indicado, o paciente recebe uma medicação trombolítica capaz de desfazer o trombo restabelecendo o fluxo sanguíneo cerebral, e consequentemente revertendo os sintomas do AVC, mas para isso é fundamental que o paciente seja atendido em no máximo 4 horas e meia.

O procedimento, que tem que contar com um socorro rápido até o hospital, vem salvando vidas e evitando, principalmente, que os pacientes fiquem com sequelas permanentes, tais como dificuldade na fala, fraqueza ou até mesmo paralisia total do membro. O primeiro passo para o procedimento é o reconhecimento dos sinais e sintomas e realização de uma tomografia de crânio essencial para o tratamento adequado.

"O paciente chega na emergência e é identificado um possível AVC. Imediatamente, a equipe que integra o protocolo é acionada. Após a tomografia iniciamos o procedimento. É uma corrida contra o tempo, pois temos que agir em um espaço de até quatro horas e meia. Quanto antes o paciente chega à emergência, a chance de recuperação é melhor, ou seja, não temos que esperar este tempo, o quanto antes a medicação é administrada melhor é a recuperação do paciente", explicam os médicos Rogério Silveira, Ana Beatriz Soldati e João Augusto Antoniol.

Após o procedimento, o paciente é encaminhado para o Centro de Tratamento Intensivo, No local ele é monitorado pela equipe médica, enfermagem, fisioterapia e fonoaudiologia. O medicamento elegível é o Actilyse 50mg/50ml, que tem alto custo, mas que diminui o tempo de internação, sequelas e o tempo de recuperação do paciente.

O Hospital Estadual Alberto Torres é referência no atendimento a pacientes com múltiplos traumas. Administrado pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado, o Heat atendeu no ano passado cerca de 100 mil pacientes, entre urgência e emergência, centro de trauma e consultórios de pós cirurgia.