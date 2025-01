Homem é preso em flagrante após furtar barras de chocolate em supermercado de Niterói

Na manhã desta quarta-feira (15), um homem de 20 anos foi preso em flagrante após furtar 15 barras de chocolate em um supermercado no Largo da Batalha, em Niterói.

No local, os agentes foram informados pelo gerente que o acusado já havia sido flagrado com os itens furtados e tentava sair do estabelecimento.

O suspeito, que possui três anotações criminais por furto, foi detido no estacionamento do supermercado com o apoio dos agentes. Em seguida, foi conduzido à 79ª Delegacia de Polícia (Charitas), onde foi autuado em flagrante pelo crime de furto. Ele permanece preso à disposição da Justiça.