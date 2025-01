Polícia apreende drogas e rádios transmissores durante patrulhamento em comunidade de Niterói

Na tarde desta quarta-feira (15), policiais militares do 12º Batalhão realizaram apreensão de materiais entorpecentes na Comunidade do Mato Grosso, no bairro Sapê, em Niterói. A ação ocorreu durante patrulhamento para coibir roubos de veículos na região.

Se acordo com os militares, a equipe avistou um indivíduo em atitude suspeita na entrada da comunidade. Ao perceber a presença policial, o homem fugiu, deixando para trás uma mochila. Durante as buscas, os agentes localizaram a bolsa contendo 106 pedras de crack; 60 pinos de cocaína; 14 sacolés de maconha; 14 sacolés de haxixe; 11 frascos de lança-perfume e 3 rádios transmissores com 2 bases carregadoras.

Todo o material foi encaminhado à 79ª DP para registro da ocorrência.

A polícia orienta que qualquer atividade suspeita seja informada através do Disque-Denúncia (2253-1177), garantindo o anonimato do denunciante.