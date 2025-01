MPRJ denuncia e obtém a prisão de homem que atropelou e matou jovem em Búzios

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Armação dos Búzios, denunciou e pediu a prisão preventiva do homem que atropelou duas mulheres e provocou a morte de uma delas na madrugada do último domingo (12/01), em Búzios, na Região dos Lagos. Yago da Silva Lima responderá pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. Após ter o pedido acatado pela 2ª Vara de Armação dos Búzios, Yago foi preso na tarde desta quarta-feira (15/01).

As duas vítimas foram violentamente atropeladas enquanto caminhavam pela calçada da principal avenida da cidade, por volta das 4h50. A promotoria relata que o denunciado assumiu o risco de matar ao conduzir automóvel sob influência de álcool e sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ressalta, ainda, a crueldade de sua conduta nos crimes, já que as vítimas foram arrastadas e abandonadas em via pública.

A denúncia narra que Yago Lima esteve em um bar, onde consumiu bebida alcoólica, até por volta de 2h30. Ele foi para casa e pouco mais tarde, por volta das 4h15m, ainda sob o efeito do álcool, saiu de sua residência conduzindo um veículo. Na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, adormeceu ao volante e atropelou as vítimas, que estavam na calçada. Após o atropelamento, Yago desembarcou do veículo, visualizou as vítimas caídas no chão em estado grave e, mesmo assim, resolveu fugir em alta velocidade.

De acordo com a denúncia, os delitos também foram agravados por terem sido praticados de maneira que poderia gerar perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, já que foram surpreendidas na calçada da via principal da cidade.

Além de denunciá-lo pelos crimes, o MPRJ requereu à Justiça a fixação de valor para reparação dos danos morais.