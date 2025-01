Acusado de Duplo Homicídio é Preso em Rio das Ostras Após Denúncia Anônima

Policiais militares da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar (SSI/PMERJ), em uma operação desencadeada pelo Comando de Operações Especiais (COE), em comunidades do Complexo do Alemão, e após informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam, na manhã desta quarta-feira (15), na Rua Aripibui, em Inhaúma, Zona Norte do Rio, o acusado e foragido da Justiça, Daniel da Cunha Silveira, de 39 anos.

Segundo a polícia, ele é um dos envolvidos no duplo homicídio de Mayk dos Santos Campos, de 28 anos, e Paloma Brandão, de 24, mortos na saída de uma boate no dia 7 de julho de 2016, em Rio das Ostras, no interior do Rio.

De acordo com a polícia, Maik e Paloma, junto com um amigo, haviam acabado de sair de uma festa, na região central de Rio das Ostras, e foram comer um lanche antes de irem para casa. Daniel Cunha foi em direção às vítimas e atirou diversas vezes, ferindo também o amigo das vítimas.

Durante as investigações, foi apurado que o motivo do crime foi uma simples discussão dentro da festa, na qual a vítima Paloma teria jogado um copo em Daniel, depois dele ter entornado bebidas na vítima. Depois do crime, Daniel fugiu e contou com ajuda de José Átila Coqueiro Dias, de 42 anos, que ficou como motorista para facilitar a fuga do local do crime, e ainda se encontra foragido da Justiça, e contra ele constam cinco mandados de prisão.

Diante dos fatos, Daniel foi conduzido à 19ª DP (Tijuca), onde foi cumprido o Mandado de Prisão, expedido pela 2ª Vara Criminal de Rio das Ostras, pelo crime de Homicídio Qualificado e, posteriormente, ele será encaminhado a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça.

O SSI/PMERJ, pede o apoio da população para denunciar o paradeiro de foragidos da Justiça, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

