Ex-assessor de Flávio Bolsonaro no caso da 'rachadinha' assume cargo em Saquarema

O novo subsecretário de Segurança e Ordem Pública de Saquarema, na Região dos Lagos, é um velho conhecido da política do estado do Rio: Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (PL).

A publicação com a nomeação, assinada pela prefeita Lucimar Vidal (PL), saiu no Diário Oficial dessa segunda-feira (13).

Ex-policial militar, Queiroz tentou se eleger vereador em Saquarema no ano passado, mas ficou apenas como suplente, com 588 votos. Ele também se candidatou a deputado estadual pelo extinto PTB, em 2022, outra vez sem sucesso.

Fabrício Queiroz foi assessor parlamentar no gabinete de Flávio Bolsonaro de 2007 a 2018, quando este era deputado estadual. Queiroz foi preso em junho de 2020, em Atibaia, no interior de São Paulo, durante uma operação da Polícia Civil que investigava casos de “rachadinha” na Alerj.

O ex-assessor foi investigado devido a movimentações bancárias atípicas em suas contas. Segundo o relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), o político apresentou a movimentação de R$ 1,2 milhão de 2016 a 2017.

Denúncia arquivada

Em maio de 2022, a Justiça do Rio de Janeiro decidiu arquivar a denúncia contra Flávio Bolsonaro. O procurador-geral de Justiça do Rio, Luciano Mattos, foi quem pediu a anulação.

A solicitação tem como base a decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça) que anulou decisões proferidas nas investigações da “rachadinha”. Foram derrubadas medidas cautelares que contribuíram para a obtenção de provas.

A Corte também anulou quebras de sigilo bancário e fiscal determinadas ao longo das investigações. Isso fez com que a promotoria apresentasse uma nova versão da denúncia contra o senador.

Além disso, em novembro de 2021, a 2ª Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) reconheceu que Flávio tem foro privilegiado.