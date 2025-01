IPTU: Contribuintes de SG podem aproveitar descontos até 31 de janeiro

A Prefeitura de São Gonçalo oferece facilidades aos contribuintes para o pagamento do IPTU 2025, permitindo que o carnê seja emitido sem a necessidade de deslocamento até o posto de atendimento. Os contribuintes podem acessar o carnê diretamente pelo site da Prefeitura ou solicitar via WhatsApp, pelo número (21) 2199-6395, garantindo mais comodidade.

Além disso, a Secretaria de Fazenda destaca que o pagamento do IPTU 2025, da Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar e das Taxas de Fiscalização e Controle e de Autorização de Publicidade poderão ser feitos até o dia 31 de janeiro com 5% de desconto para quem optar pelo pagamento à vista, em cota única. Para quem preferir parcelar, o prazo final para o pagamento da primeira cota do imposto também é 31 de janeiro.

Embora a opção digital seja mais prática, o atendimento presencial também está disponível. O polo localizado no Shopping Partage no Centro (Avenida Presidente Kennedy, n° 425, lojas 325/326 - piso L3), é conhecido pela maioria, mas há um outro polo que foi recentemente inaugurado em Alcântara, no Stilo Shopping & Offices (Estrada Raul Veiga, n° 351, sala 116).

Os polos de atendimento funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, para fornecer informações, tirar dúvidas e auxiliar no pagamento do IPTU 2025. É importante ressaltar que o envio de carnês físicos pela Prefeitura de São Gonçalo será realizado a partir da segunda quinzena do mês de janeiro.

A correção do IPTU teve por base o reajuste da UFISG, que ocorreu através do Decreto n°. 409/2024, que foi de 4,348%, correspondente à variação do IPCA-E de setembro de 2023 a agosto de 2024, que alterou a UFISG de R$ 47,38 para R$ 49,44.

Calendário de vencimento 2025:

31/01/2025

28/02/2025

31/03/2025

30/04/2025

30/05/2025

30/06/2025

31/07/2025

29/08/2025

30/09/2025

31/10/2025

28/11/2025

29/12/2025