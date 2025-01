Estelionatárias enganam idosos com cesta básica

Agentes da delegacia do Alcântara estão investigando o caso - Foto: Divulgação

Duas acusadas de estelionato foram identificadas por agentes da 74ª DP (Alcântara) como responsáveis ​​por um esquema fraudulento que já enganou, pelo menos, cinco idosos em São Gonçalo. As golpistas agem fingindo serem funcionárias do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e levam cestas básicas até a casa do idoso.

A dupla entrega a cesta básica e informa aos idosos que para continuarem recebendo eles precisam finalizar o cadastro para o CRAS. Com essa explicação elas tiram foto dos idosos, além dos documentos das vítimas.

Com os dados coletados, a dupla contrata empréstimos que vão de R$ 50 mil a R$ 70 mil. Somente em São Gonçalo cinco registros de ocorrências já foram feitos, com o mesmo relato, três na área da 74ª DP, e outros dois nas áreas da 72ªDP (Mutuá) e 75ªDP (Rio do Ouro).

Uma das mulheres foi presa no mês passado, em Bangu, mas após ser solta veio cometer os mesmos golpes em São Gonçalo e região. Até agora, cinco registros de ocorrência foram feitos em São Gonçalo, mas a polícia acredita que o número real de casos pode ser maior.

As autoridades reforçam que o CRAS não realiza cadastros ou entregas de benefícios de forma presencial nas casas, sem agendamento. Qualquer visita a pedidos de documentos ou informações pessoais deverá ser imediatamente denunciada.

A 74ª DP segue investigando o caso e pede que vítimas ou pessoas com informações sobre o esquema entrem em contato. O sigilo é garantido.