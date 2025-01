Operação Torniquete: Polícia combate quadrilha de roubos e assaltos

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC) e da Polícia Militar, deflagram, nesta segunda-feira (13/01), a "Operação Torniquete" contra integrantes de uma associação criminosa responsável por fomentar e autorizar diversos crimes, incluindo roubo de veículos. Entre os delitos com envolvimento do grupo está um roubo a uma agência bancária localizada no Centro do Rio, ocorrido em 2023. Os agentes cumprem mandados de prisão nas comunidades dos Prazeres, Fallet e Fogueteiro, em Santa Teresa, e Parque União e Nova Holanda, no Complexo da Maré.

As investigações revelaram que o roubo foi parte de um plano arquitetado por uma associação criminosa composta por membros dessas comunidades, inclusive com a autorização do gerente geral do tráfico de drogas no Morro dos Prazeres. Essas localidades estão diretamente ligadas ainda à prática de crimes que financiam as atividades das facções criminosas, suas disputas territoriais e ainda garantem pagamentos a familiares de faccionados, estejam eles detidos ou em liberdade.

A operação está em andamento.

