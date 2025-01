Guarda prende homem que tentou invadir comércio em São Gonçalo

Agentes da Guarda Municipal prenderam um homem que tentou furtar lojas de um centro comercial na Rua Doutor Feliciano Sodré, no Centro de São Gonçalo. O suspeito invadiu o local nesta madrugada de sábado (11), mas, graças à rápida resposta do trabalho integrado dos agentes da Guarda com os responsáveis pela Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), ele não conseguiu furtar nenhum item.

Uma equipe de agentes da Guarda estava em patrulhamento quando, por volta das 3h15, foi informada pelos responsáveis pela Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG) que as câmeras haviam flagrado dois homens invadindo uma das lojas do centro comercial, sendo que um deles fugiu logo após forçar a abertura de uma das portas. Imediatamente, os guardas municipais foram até o local e encontraram o suspeito escondido atrás de um botijão de gás de um restaurante.

Leia também:

Homem de 53 anos é preso em flagrante por agredir mulher e ameaçar jogá-la da escada no RJ

Brasileiras fazem luta principal do primeiro evento do UFC no ano



Ao ser detido, o suspeito reagiu violentamente, chegando a atingir um dos agentes com pontapés. Ele, então, foi contido, algemado e preso, sendo levado para a 72ª DP (Mutuá) e, em seguida, para a 73ª DP (Neves)