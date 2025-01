Homem é preso após ser agredido por populares durante tentativa de furto em Niterói

Os agentes recuperaram o veículo que havia sido roubado no Fonseca, em Niterói - Foto: Divulgação

Os agentes recuperaram o veículo que havia sido roubado no Fonseca, em Niterói - Foto: Divulgação

Na tarde da última quinta-feira (9), policiais militares do 12° BPM (Niterói), após acionamento pelo contato 190, se encaminharam à Rua Oscar da Fonseca, no Fonseca, em Niterói, para verificação de uma ocorrência de rixa.

Chegando no local, os agentes constataram que se tratava de uma ocorrência de furto, onde o autor havia sido abordado por transeuntes enquanto tentava fugir do local com o veículo Corsa Wind roxo, que havia acabado de furtar.

O acusado, que tinha sido agredido por populares, foi preso pelos agentes, que o conduziram ao Hospital Estadual Azevedo Lima para atendimento médico. Logo em seguida, o criminoso foi levado à 78ª DP (Fonseca) para registro, onde o acusado foi autuado em flagrante delito pelo crime de furto, permanecendo preso, ficando sob custódia no hospital.

Os policiais também recuperaram o veículo.

Anotações criminais

O suspeito tinha um extenso histórico de condenações criminais: 5 passagens por furto; 4 passagens por roubo; 2 passagens por tráfico de drogas; 1 passagem por receptação e 1 passagem por ameaça.