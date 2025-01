Motorista tem veículo roubado por dupla armada na RJ-100

Na noite desta terça-feira (7), dois criminosos armados abordaram um motorista, levaram o veículo, um Jeep Renegade branco, e fugiram do local com o carro. O crime ocorreu no momento em que a vítima passava pela RJ-100, próximo ao bairro Maria Paula, entre Niterói e São Gonçalo.

Após a ação criminosa, a vítima informou sobre o ocorrido a uma equipe da Polícia Militar do 12º BPM (Niterói), que estava em patrulhamento na área. Rapidamente, os agentes iniciaram as buscas na rodovia pela dupla criminosa.

Durante as buscas, os policiais localizaram os criminosos com o veículo na Rua Capitão Juvenal Figueiredo, próximo ao bairro Tribobó, situado em São Gonçalo. Ao notarem a aproximação dos agentes, os criminosos abandonaram o carro e fugiram em direção a uma comunidade da área, e até o momento não foram localizados. O caso foi registrado na 75ª DP (Rio do Ouro).