Homem morre após ser baleado no Luiz Caçador, em São Gonçalo

Um homem foi morto na tarde desta terça-feira (07) após ser baleado no Luiz Caçador, em São Gonçalo. Segundo testemunhas, o crime aconteceu na Rua Vital Brasil, próximo ao USF Tancredo Neves. A identidade da vítima ainda não foi confirmada.

Relatos de moradores da região indicam que o homem era suspeito por roubos e teria sido executado por traficantes. A informação, no entanto, ainda não foi confirmada e o caso está em investigação.

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado da Polícia Militar informou, em nota, "que policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para verificar uma ocorrência de encontro de cadáver, nesta terça-feira, 07/01, na Avenida Trindade, no Bairro Luiz Caçador. No local foi constatado o corpo de um homem.

Ainda segundo a Polícia Militar, o caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), que vai investigar o crime.