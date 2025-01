Guarda Municipal prende dupla que tentou furtar cabos em São Gonçalo

Agentes da Guarda Municipal prenderam dois homens que estavam tentando furtar cabos na Rua Doutor Getúlio Vargas, no bairro Santa Catarina, nesta madrugada de terça-feira (7). Os acusados foram detidos em mais uma ação conjunta da Guarda com a Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), comandada pela Secretaria de Transportes e que conta com o trabalho de colaboradores capacitados durante 24 horas por dia.

Os agentes da Guarda estavam em um patrulhamento preventivo quando foram acionados pelos responsáveis pelo videomonitoramento da Central de Segurança para se dirigirem até o bairro de Santa Catarina para impedir um furto de cabos em um bueiro.

No local, a dupla de suspeitos tentou fugir, mas foi detida em flagrante e algemada. Com eles, foram encontrados cinco metros de cabo de cobre já cortados. Em seguida, os suspeitos foram encaminhados para a 73ª DP (Neves).