Mulher é agredida com um tapa no rosto em estação do BRT; Vídeo

Agentes do programa BRT Seguro detiveram um homem após ele ser acusado de agredir uma passageira com um tapa no rosto, no Terminal Deodoro, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira (7).

A agressão foi registrada por câmeras de segurança. As imagens mostram a vítima sentada, quando, de repente, ela é agredida. A vítima pediu ajuda aos agentes de segurança presentes no local, que capturaram o agressor pouco tempo depois, ainda no terminal, enquanto ele revirava uma lata de lixo.

Já detido, o agressor foi encaminhado à 33ª DP (Sulacap), onde o caso foi registrado como lesão corporal.

A mulher, que não teve a identidade revelada, foi orientada a formalizar a denúncia e seguir com os procedimentos legais.





A agressão foi filmada por câmeras de segurança Reprodução