Militar da Marinha e ex-esposa são encontrados mortos a tiros em Duque de Caxias

Os corpos de um militar da Marinha do Brasil, identificado como Jailton Nascimento Silva, e de sua ex-esposa, Elaine de Andrade Silva, foram encontrados com marcas de tiros dentro de uma residência no bairro São Bento, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na tarde desta segunda-feira (6). Testemunhas informaram que, momentos antes do crime, o casal teria se envolvido em uma discussão.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, sob a responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Em nota oficial, a Marinha do Brasil confirmou que Jailton Nascimento Silva era integrante da instituição e expressou pesar pelas mortes. A força armada informou que está oferecendo apoio à família das vítimas e acompanha o andamento das investigações.