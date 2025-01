Tiroteio em Itaipuaçu, Maricá, termina com dois presos

Uma troca de tiros entre suspeitos e policiais militares em Itaipuaçu, distrito de Maricá, terminou com dois homens presos na manhã desta segunda (06). Quatro armas e uma farta carga de drogas, incluindo mais de 2 mil pinos de cocaína, foram apreendidas com eles. O conflito aconteceu no conjunto habitacional “Minha Casa, Minha Vida”; segundo a Polícia, os suspeitos são investigados por envolvimento com o tráfico de drogas na região.

A ação aconteceu no início da manhã, por volta das 7h. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 12º BPM (Niterói) realizavam cerco tático no local para apurar a ação de criminosos na região. Ao perceber a presença dos policiais, um grupo de suspeitos no local teria dado início aos disparos. Durante o confronto, os agentes conseguiram deter dois dos suspeitos, um de 27 anos e outro de 19. Não há registro de feridos na ação.

Com a dupla, os policiais encontraram uma pistola e três revólveres, com munições e carregadores, além de 2.028 pinos de cocaína, 689 pedras de crack, 337 invólucros de maconha e 25 porções de skunk, uma variedade da maconha. Foram apreendidos, ainda, quatro aparelhos celulares e quatro radiotransmissores, supostamente utilizados para comunicação interna entre criminosos.

A dupla foi, inicialmente, levada para 82ª DP (Maricá) e autuada em flagrante. Na unidade, os agentes apuraram que o mais velho dos suspeitos já tinha passagens por roubo e furto em seu histórico criminal. Ainda nesta segunda (06), os dois foram conduzidos para a 76ªDP (Niterói), Central de Flagrantes da região, que registrou o caso