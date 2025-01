Polícia tenta 'fechar o cerco' a dois envolvidos em arrastão no BRT foragidos da Justiça

O Disque Denúncia (2253-1177), divulgou, neste domingo (05), um cartaz para auxiliar nas investigações da 16ª DP (Barra da Tijuca), a fim de obter informações que levem à localização e as prisões de Maissa dos Santos, de 19 anos e de Everton Silva Figueira, de 18. Eles são acusados de envolvimento no arrastão no BRT, que aconteceu na noite de sábado (28), em um veículo que estava entre as estações Pedra de Itaúna e Rio Mar, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Segundo investigações, sete bandidos, entre eles dois homens com armas de fogo e outros dois com facas, assaltaram seis passageiros. O crime durou menos de 5 minutos e foi todo filmado.

A 16ª DP, prendeu neste sábado (04), dois acusados que participaram do arrastão. Eduardo de Jesus Gonçalves, de 18 anos, após diligências do BRT Seguro, se apresentou na 35ª DP (Campo Grande). Ele foi conduzido à 16ª DP para prestar esclarecimentos. Outro envolvido, Salomão Pires Silva, de 22, procurou diretamente a delegacia da Barra, ao ver o cerco se fechar sobre os envolvidos no roubo.

Um terceiro, João Victor de Oliveira da Silva. 22 anos, já havia sido preso em flagrante por policiais militares por furto de cabos. Além deles, um adolescente envolvido no roubo também procurou uma unidade da Polícia Civil, após repercussão da identificação e diligências para localizá-lo. Ele se apresentou na 5ª DP (Mem de Sá) e foi conduzido para a 16ª DP, onde foi ouvido. O delegado pediu a busca e apreensão do menor.

Contra Maissa e Everton, foi expedido um Mandado de Prisão, pela Plantão Judiciário/Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pelo crime de Roubo Majorado, com pedido de Prisão Preventiva. Cabe ainda ressaltar, que as investigações demonstraram que o criminoso Everton Figueira é o indivíduo que desferiu uma coronhada contra a cabeça de um dos passageiros. A solicitação de medidas cautelares ocorreu após troca de informações entre a Polícia Militar, a Polícia Civil, o BRT Seguro e a Secretaria Municipal de Ordem Pública.



A 16ª DP, com auxílio das equipes do BRT Seguro e da SEOP, segue investigando o caso a fim de identificar o sétimo envolvido, bem como localizar e responsabilizar todos os criminosos, e pedem o apoio da população para denunciar a localização dos dois foragidos da Justiça, que ainda se encontram em liberdade, pelos seguintes canais de atendimento:

