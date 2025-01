Filha simula próprio sequestro e pede R$ 2 mil de resgate

Parece roteiro de filme, mas é real e aconteceu em São Gonçalo. Uma jovem de 18 anos, junto com um homem com quem mantinha uma relação esporádica, simulou o próprio sequestro e tentou extorquir a mãe em R$ 2 mil.

A história começou no último dia 27, quando a mãe da jovem registrou o desaparecimento dela na 74ªDP (Alcântara). A mulher, que trabalha em um supermercado e mora no bairro Pacheco, não conseguia contato com a filha e procurou a polícia, sem saber que a jovem estava, na verdade, na casa de conhecidos.

A menina, que saiu de casa por volta das 17h da sexta-feira, alegou, posteriormente, que só percebeu no domingo que o telefone estava sem bateria e que quando ligou o aparelho viu inúmeras mensagens de pessoas preocupadas.

Ao descobrir que a mãe estava desesperada com seu desaparecimento, a jovem e seu parceiro decidiram simular um sequestro, cobrando o resgate de R$ 2 mil para o suposto retorno da filha ao lar onde reside com a mãe.

De acordo com relatos da própria jovem para policiais, o valor seria dividido entre ela e o parceiro, que atualmente serve no Exército por meio do alistamento obrigatório e mora em Santa Tereza, no Rio. Ainda segundo a jovem, ela e o rapaz mantinham contato através de rede social e se encontram de vez em quando.

No entanto, ainda conforme relatos da jovem, ao perceberem que a mãe não tinha conseguido reunir o dinheiro, ela resolveu acabar com a extorsão, voltou para casa e revelou a trama.

A mãe levou a filha até a delegacia e explicou o ocorrido. Aos policiais, a jovem confessou o plano e admitiu saber que o valor pedido superava o salário de um mês e meio que a mãe recebe em seu trabalho. O caso foi encaminhado para policiais do setor de Descoberta de Paradeiros, e está sendo investigado.