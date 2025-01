Polícia apreende fuzil e drogas após denúncia em São Gonçalo; Video!

Após informações do Disque Denúncia, o comando da Supervisão de Oficial do 7°BPM de São Gonçalo, policiais do GAT (Grupo de Ações Táticas) se encaminharam para a Rua Itapeva, em Monjolos, na manhã desta sexta-feira (3), onde suspeitos estariam comercializando entorpecentes e ostentando armas de fogo de diversos calibres.

Ao chegarem no local, os agentes observaram que os criminosos fugiram pela rua, pulando muros sem atirarem em direção aos agentes, assim como os mesmos também não efetuaram disparos na direção dos suspeitos.

Ao continuar com as buscas, a equipe avistou uma casa abandonada com marcas de pé no muro, o que fez com que os agentes entrassem no terreno em busca dos criminosos.

Após as buscas, foi encontrado escondido no mato um fuzil calibre 556 com numeração raspada, além de farto material entorpecente, que foi recolhido e levado pelos agentes à 74ªDP (Alcântara).





Os agentes apreenderam um fuzil e grande quantidade de material entorpecente no local Divulgação