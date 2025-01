Bandidos armados roubam pescadores no Gradim, em São Gonçalo

Bandidos armados roubaram pescadores e clientes, na madrugada da última terça-feira (31), na bairro do Gradim, em São Gonçalo. O assalto aconteceu por volta das 2h, quando os trabalhadores chegavam do mar e começavam a vender o pescado.

Câmeras de segurança do local gravaram toda ação dos bandidos. Às 2h09, quando diversos homens estavam reunidos no local, os bandidos chegam, armados, e rendem todos os presentes, que deitam no chão.

Pouco depois, já com as vítimas no chão, os assaltantes começam a recolher os celulares e dinheiro. A ação dura menos de cinco minutos. Nas imagens, é possível observar dois criminosos.

A Polícia Militar foi procurada, mas informou não ter sido acionada para a ocorrência. A Polícia Civil foi contactada, mas não respondeu até a publicação da reportagem.