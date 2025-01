PF prende mulher com 3kg de cocaína no Aeroporto do Galeão

A mulher foi encaminhada ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça - Foto: Divulgação - Polícia Federal

A mulher foi encaminhada ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça - Foto: Divulgação - Polícia Federal

Na última terça-feira, 31/12, a Polícia Federal prendeu em flagrante uma mulher com cerca de 3 kg de cocaína no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. A detida, de 25 anos, natural de Manaus/AM, pretendia embarcar em um voo comercial para Lisboa, capital de Portugal.

Durante fiscalizações de rotina, policiais federais lotados na Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DEAIN) efetuaram a prisão em flagrante ao identificar a droga oculta na estrutura lateral da mala despachada pela passageira.

Leia também:

Marcelo Delaroli toma posse para segundo mandato como prefeito de Itaboraí

INSS tem novas regras para aposentadoria; Confira!

Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, a mulher foi encaminhada ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ela responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar a 25 anos de reclusão.