Marcelo Delaroli toma posse para segundo mandato como prefeito de Itaboraí

Na noite da última quarta-feira, 1º de janeiro de 2025, o prefeito reeleito de Itaboraí, Marcelo Delaroli (PL), e o vice-prefeito Elber Corrêa (PP), tomaram posse para o segundo mandato, que se estenderá de 2025 a 2028. A solenidade aconteceu na quadra do Clube Vera Gol, no bairro Outeiro das Pedras, e contou com grande emoção e participação popular.

Além do prefeito e vice, os 11 vereadores eleitos também tomaram posse, assim como os secretários municipais, marcando o início de um novo ciclo de gestão na cidade. A cerimônia foi presidida pelo vereador João Delaroli, que também foi eleito, em chapa única, como Presidente da Câmara de Vereadores de Itaboraí, no biênio 25/26, que deu boas-vindas aos presentes e anunciou as autoridades empossadas.

O evento contou com a presença do deputado estadual Guilherme Delaroli, dos pais do prefeito, Ieda e José Delaroli e de diversas lideranças locais. Marcelo Delaroli foi recebido com aplausos, alegria e emoção por uma multidão que lotou o Clube Vera Gol.

Em seu discurso, Marcelo Delaroli iniciou agradecendo a Deus e à sua família pelo apoio incondicional durante o primeiro mandato. Delaroli também destacou os avanços alcançados, como o asfaltamento de ruas e a implementação de iluminação pública de LED em grande parte da cidade, e reforçou seu compromisso em melhorar ainda mais a qualidade de vida dos cidadãos de Itaboraí.

“Se não fosse Deus no controle da minha vida, eu não estaria aqui hoje. Agradeço a todos que acreditaram no nosso trabalho, ao meu irmão Guilherme, aos vereadores e ao meu vice Elber, que sempre esteve ao meu lado com parceria e fidelidade. Nós vamos trabalhar ainda mais em áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura. A nossa meta é que todos tenham acesso ao transporte gratuito e a cidade que merecem, com mais asfaltamento e iluminação. Não vamos descansar enquanto todo município não estiver atendido”, afirmou o prefeito.

Após o discurso, o prefeito, o vice e os vereadores assinaram o compromisso solene de posse, reafirmando o compromisso com os cargos assumidos e com o povo de Itaboraí. João Delaroli, presidente da Câmara, também se pronunciou e ressaltou a responsabilidade de trabalhar em prol do município.

“Assumo a presidência da Câmara com o compromisso de atender a todos os cidadãos, buscando sempre o melhor para nossa comunidade”, disse João Delaroli.

Os vereadores empossados foram: Paulo César, Marquinho Orelha, Orlando Pit, Rafael Vitorino, Marcos Araújo, Alexandre do Coqueiro, João Delaroli, Bruno de Elber, Paulo Ney, Fabão e Rogério Filgueiras.

O prefeito Marcelo Delaroli anunciou, em seguida, a composição de seu novo secretariado, destacando a criação de novas secretarias e subsecretarias para fortalecer a transformação do município.

O deputado estadual Guilherme Delaroli também se pronunciou, expressando gratidão ao povo de Itaboraí pela confiança em seu irmão e nos vereadores eleitos.

“Hoje celebramos a vitória do meu irmão, a vitória de todos os vereadores que foram eleitos com 70% da Câmara, e a nossa missão é transformar a vida do povo de Itaboraí. Agradeço aos mais de 114 mil votos que recebi em 2022, e junto com o prefeito e os vereadores, continuarei lutando por essa cidade que tanto amo”, finalizou o deputado.