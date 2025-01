Motoboy é morto a tiros durante entrega em Quintino

No momento do ataque, a vítima estava realizando entregas de bebidas - Foto: Reprodução - Redes Sociais

Na madrugada desta quarta-feira (1º), um motoboy identificado como Jorge Luís da Silva Ferreira Júnior foi morto a tiros enquanto realizava uma entrega de bebidas no bairro de Quintino, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Testemunhas afirmam que o ataque foi orquestrado por traficantes da comunidade da Serrinha, localizada em Madureira.

No momento em que Jorge foi atingido pelos disparos, o baú da motocicleta estava repleto de mercadorias, que acabaram espalhadas pela via.

A Polícia Militar informou que agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados para atender uma ocorrência de homicídio na região. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram o óbito e isolaram a área. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi imediatamente acionada.

Em nota, a Polícia Civil informou que a perícia foi realizada no local do crime e que as investigações para identificar os autores do homicídio estão em andamento.