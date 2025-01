Washington Quaquá toma posse para seu terceiro mandato como prefeito

Se em sua primeira posse em 2009 Washington Quaquá assinou o termo a luz de velas - a energia elétrica do Paço Municipal havia sido interrompida - o que não faltou hoje na cerimônia que marcou sua volta à Prefeitura de Maricá foi brilho. Eleito com 73,74% dos votos válidos no pleito realizado em outubro de 2024, Quaquá terá ao seu lado, como vice-prefeito, João Maurício de Freitas (Joãozinho), também empossado na solenidade que lotou as dependências do Campus de Educação Pública Transformadora (CEPT) Zilca Lopes da Fontoura, no Centro.

Quaquá inicia hoje seu terceiro mandato na Prefeitura da cidade. Antes, comandou por dois mandatos entre 2009 e 2016. Para o novo governo, sua prioridade é fazer de Maricá uma cidade mundialmente conhecida, com fortes investimentos em turismo, cultura e entretenimento.

“Esse grupo aqui transformou a história de Maricá, que hoje é uma cidade admirada. O mundo inteiro fala daqui e das nossas políticas públicas. Quando cheguei, nosso orçamento era de 130 milhões com 116 mil habitantes, uma cidade pequena e sem dinheiro. Lutamos e trouxemos a arrecadação dos Royalties para Maricá. Agora, temos recursos o suficiente para fazer o que já estamos fazendo - e precisa ser feito”, disse o prefeito empossado.

Outra meta é mudar a matriz econômica do município, transformando a riqueza mineral do petróleo em desenvolvimento econômico, com foco em parcerias com o setor privado. Quaquá quer gerar emprego e renda para os maricaenses na indústria comércio, agroecologia e setor de serviços. Os formandos no programa Passaporte Universitário terão prioridade no acesso às novas vagas. O objetivo é um só: melhorar a qualidade de vida da população.

"Chegou a hora da gente cuidar de cada um e de cada uma. Agora teremos uma economia para cada pessoa. Nós vamos continuar transformando a vida do povo. Estou cheio de vontade de trabalhar. Vamos à luta!", acrescentou Quaquá.

O prefeito quer transformar Maricá na cidade do empreendedorismo. O Banco Mumbuca irá criar novas linhas de crédito para que os maricaenses possam abrir seus próprios negócios, o que o Prefeito denomina de economia das famílias e das pessoas.

Washington Quaquá também falou sobre os desafios de manter Maricá como uma cidade que pensa e executa em políticas públicas que visam a melhorar a vida da população – vale frisar que o município tem um crescimento populacional de, aproximadamente, 20% ao ano.

"Transformamos Maricá em uma cidade admirada no mundo inteiro. Todos falam das nossas experiências, daquilo que nós criamos, como a Moeda Social Mumbuca, do Passaporte Universitário, do ônibus gratuito, do programa da terceira idade, e de inúmeros programas", afirmou o prefeito.

Secretário de Governo nos últimos anos, João Maurício de Freitas destacou que os projetos a serem adotados visam mudar a realidade socioeconômica do município. “Coração muito emocionado e com expectativa de muito trabalho pela frente. É o meu primeiro cargo eletivo, estou com muita disposição de trabalho, Quaquá tem muitos projetos audaciosos pra cidade Para o Maricá continuar sendo referência pro Brasil e para o mundo. A prioridade é tocar a economia das pessoas. Quaquá vai apresentar uma série de projetos que quer instalar aqui em Maricá e isso vai mexer na pirâmide social da nossa cidade”, comentou o novo vice-prefeito.

Ao final da cerimônia, foram apresentados dois vídeos, com os principais projetos de Quaquá e com a proposta de um novo hino para Maricá - um samba composto por Moacyr Luz e Paulão 7 Cordas.

Foram empossados, ainda, os vereadores e vereadoras Adelso Pereira (AVANTE), Adriana Costa (PDT), Aldair de Linda (PT), André Casquinha (PT), Bambam (PSD), Bubute (PDT), Chiquinho (PL), Danilo Santos (PDT), Deil Machado (AVANTE), Dr. Richard (PV), Felipe Paiva (CID), Filipe Bittencourt (PT), Frank Costa (AVANTE), Hadesh (PT), Hélter Ferreira (PT), Jorge Castor (PT), Marcinho da Construção (PSD), Ricardinho Netuno (PL), Rita Rocha (PT), Rony Peterson (PSD) e Tatai do Sacolão (CID).

A cerimônia de posse contou, ainda, com a presença do ministro da Secretária Geral da Presidência da República, Márcio Macedo; do ex-prefeito Fabiano Horta; do ex-vice-prefeito e secretário municipal de Habitação da cidade do Rio de Janeiro Diego Zeidan; dos deputados estaduais Zeidan, Renato Machado e Verônica Lima; do vereador de Niterói Sylvio Maurício de Freitas; do neto de Fidel Castro, Antônio Fidel; do presidente da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Celso Pansera; do coordenador nacional do Movimento dos Sem Terra (MST), João Paulo; dos secretários nacionais de Cultura e de Relações Institucionais do Partido dos Trabalhadores (PT), Viviane Martins e Romenio Pereira (respectivamente), além dos pais do prefeito Washington Quaquá, Dona Ione e Sr. Carlinhos.