Patrulhamento da UPP no Morro dos Macacos termina com prisão e apreensão de armas e droga

Material encontrado com o suspeito - Foto: Divulgação - PMERJ

Na noite de segunda-feira (30), policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro dos Macacos prenderam um homem durante uma ação no bairro de Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A operação resultou na apreensão de duas armas de fogo, munições, um rádio transmissor e diversas drogas.

Segundo a Polícia Militar, a prisão ocorreu durante um patrulhamento de rotina pelas vias do bairro, quando os agentes suspeitaram da atitude de um homem. Durante a abordagem, foram encontrados com ele as armas, munições e materiais ilícitos, incluindo drogas de diferentes tipos e quantidades.

O acusado foi encaminhado à 19ª Delegacia de Polícia (Tijuca), onde o caso foi registrado. Ele responderá pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de armas e associação criminosa.