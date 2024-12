Câmeras registram banca de jornal sendo invadida no Centro de Niterói

Um grupo de pessoas em situação de rua arrombou e conseguiu entrar em uma banca de jornal, durante a madrugada de natal, na rua Coronel Gomes, no Centro de Niterói.

Câmeras de segurança registraram a ação dos indivíduos. Nas imagens, três homens e uma mulher aparecem andando com um carrinho de mercado, param em frente a banca e em dado momento, um deles tira de dentro do carrinho um alicate usado para cortar ferro.

Por diversas vezes, eles tentam arrombar a fechadura do comércio, no entanto, apesar de entortar o ferro, as tentativas do grupo foram ineficientes. Após um tempo, eles vão embora do local.

Uma imagem de uma câmera de segurança de dentro da banca, mostra o momento em que um outro indivíduo, que não estava com o grupo, consegue entrar no comércio. Até o momento, não se sabe o que foi roubado da banca de jornal.

As Polícias Civil e Militar foram contatadas pela reportagem, mas não retornaram até a publicação.





