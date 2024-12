Mega da Virada movimenta loterias em São Gonçalo

Longas filas e um frenético entra-e-sai de apostadores marcaram a manhã desta segunda (30) nas principais casas lotéricas de São Gonçalo. Nas lojas do Alcântara, principalmente, o movimento foi grande; segundo funcionários das unidades, o fluxo de clientes tem sido desde o início do mês por conta das apostas para a Mega da Virada - que sorteia, nesta terça (31), R$ 600 milhões.

Na loteria Trezão, no Raul Veiga, a fila deu volta no quarteirão ao longo da manhã. Além de uns poucos clientes com contas de água na mão, a maior parte dos presentes tinha um objetivo: tentar a sorte no concurso da Caixa Econômica Federal. A unidade já teve a sorte de receber apostas vencedoras de outros concursos, como na Quina. Apostadores que jogaram lá já venceram prêmios de R$ 18 milhões e R$ 7 milhões. Por isso, o local acabou virando um sinal de sorte para os jogadores mais supersticiosos.

Leia também:

➢ Receita paga hoje lote da malha fina do Imposto de Renda

➢ Retrospectiva 2024: relembre o que foi notícia este ano

“O movimento é bem forte o ano todo. Sempre assim, com fila ali fora. Lota porque sai muito; todo ano sai algum prêmio aqui. Esse ano vai ser a Mega Sena da Virada, espero”, conta Julyanna Grassini, que trabalha na unidade. Ela conta que, além das apostas individuais, o estabelecimento costuma receber muitos apostadores interessados nos bolões, que vão até 20 dezenas.

Loteria no Raul Veiga tem tido longas filas ao longo de todo o mês por conta do tradicional sorteio de fim de ano | Foto: Enzo Britto

Na fila, há todo tipo de jogadores. Alguns deles elegeram o sorteio para tentar a sorte pela primeira vez, como é o caso do morador da região Fernando Oliveira, de 35 anos. “Eu nunca joguei. Esse ano, sonhei que tinha ganhado. Então, estou confiante. Se eu ganhasse, primeiramente, me mudaria de São Gonçalo. Em segundo lugar, me separava”, compartilha o gonçalense.

Há também os apostadores veteranos, como é o caso da baiana Maria da Conceição Silva, de 65 anos. Moradora de Itabuna, na Bahia, ela veio passar as festas de fim de ano com o filho, que mora em São Gonçalo, e não deixou que a viagem impedisse a tradição de apostar na Mega da Virada.

"Todo ano jogo, sempre que venho para cá também", conta dona Maria | Foto: Enzo Britto

“Todo ano jogo, sempre que venho para cá também. Se Deus quiser eu ganho, iria dar o prêmio para ajudar quem precisasse na minha família”, conta dona Maria. Ajudar familiares, inclusive, é um objetivo relativamente comum entre os apostadores, mas também há aqueles que gostariam de aproveitar a bolada sozinhos, como conta a gonçalense Rosineia Lima, de 50 anos.

“Eu sairia de São Gonçalo na hora; pegava o dinheiro e ‘metia’ o pé. É só catar os filhos e ir embora, nem o marido a gente sabe se leva”, brincou Rosineia, enquanto aguardava para apostar na longa fila da Casa Lotérica Santa Luzia Esportiva, no Alcântara.

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 18h desta terça (31), em qualquer casa lotérica do país ou online, pelo site das Loterias Caixa. O sorteio acontece no mesmo dia, às 20h. A aposta mais simples com seis dezenas, custa cinco reais.