Bombeiros garantem segurança no Réveillon e reforçam operações em todo o estado

Durante o Réveillon, o Corpo de Bombeiros estará em ação, garantindo a segurança de milhões de pessoas por terra, água e ar. A operação contará com mais de 1,5 mil militares mobilizados e equipamentos de última geração. O plano de atuação prevê cerca de 360 viaturas de diferentes tipos, incluindo veículos de salvamento, combate a incêndio, ambulâncias e plataformas mecânicas, distribuídas por todo o estado. Além disso, 250 embarcações, como lanchas, barcos infláveis e motos aquáticas, estarão posicionadas para atender rapidamente a qualquer emergência no mar.

"O Governo do Estado realiza uma grande operação para o Ano Novo, e o Corpo de Bombeiros é peça fundamental nas ações estratégicas que estamos realizando para entregarmos uma festa segura para a população do Rio de Janeiro e aos turistas que estão na cidade. Para a virada de ano, serão mobilizados cerca de 30 mil agentes das Forças de Segurança, além de todos os recursos e aparatos tecnológicos", ressaltou o governador Cláudio Castro.

No planejamento dos Bombeiros, três aeronaves e 13 drones - incluindo dois mega drones equipados com megafones e faróis de alta precisão -, reforçam o monitoramento. Os equipamentos permitem operações eficazes mesmo em condições adversas, como chuva ou baixa visibilidade.

A coordenação de toda a operação será realizada a partir de três Postos de Comando e Controle: um no Quartel Central e dois em bases avançadas em Copacabana. A estrutura permite monitoramento integrado e respostas rápidas, garantindo cobertura em todo o estado.

Festa em Copacabana

Em Copacabana, principal palco da celebração, 160 bombeiros estarão posicionados, incluindo 77 guarda-vidas e equipes terrestres e marítimas. Vinte postos de guarda-vidas foram ativados na orla, estrategicamente localizados para atender as áreas de maior concentração de público. Outro destaque é a implantação do serviço de médicos em motos aquáticas, oferecendo socorro especializado de forma ainda mais ágil.

"Com dedicação e inovação, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro mostra que sua missão é proteger vidas, tornando a virada do ano em momentos de celebração e com segurança", disse o secretário de Defesa Civil e comandante-geral dos Bombeiros, coronel Tarciso Salles.