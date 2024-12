Turista morre no Rio após carro de aplicativo entrar em comunidade

Turista passava férias no Rio; segundo a Polícia, Diely não resistiu aos disparos e morreu no local - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma turista de São Paulo foi baleada e morta no Rio de Janeiro na noite desse sábado (28) depois que o carro de aplicativo em que estava entrou, por engano, na Favela do Fontela, em Vargem Pequena, na Zona Oeste. Diely da Silva Maia, de 34 anos, morreu na hora. O motorista, Anderson Pinheiro, de 34 anos, também foi atingido, mas sobreviveu aos disparos.

Diely era natural da Bahia, mas morava em Jundiaí, São Paulo. Ela estava passando as férias no Rio. Segundo relatos, a vítima estava no banco de trás de um veículo a serviço da empresa Uber, quando o condutor passou pela comunidade. Anderson foi levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra, e já recebeu alta hospitalar.

Ele foi levado para prestar depoimento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que registrou o caso e está investigando o crime. A autoria dos disparos segue desconhecida.

Em nota, a Uber disse que “lamenta profundamente que cidadãos que desejam apenas trabalhar ou se deslocar sejam vítimas da violência” e se colocou à disposição para colaborar com as investigações. "Compartilhamos nossos sentimentos com a família da usuária neste momento tão difícil, e esperamos que as autoridades tragam os responsáveis à justiça o mais rapidamente possível”, disse a empresa.