Esposa expõe traição de pastor e caso viraliza nas redes sociais

A repercussão do caso nas redes sociais foi imediata, com vídeos do incidente viralizando - Foto: Divulgação

Uma mulher de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, expôs publicamente a traição do marido, que é pastor, com uma levita da igreja onde ambos frequentavam. A descoberta da infidelidade ocorreu após ela acessar mensagens no celular do companheiro, revelando detalhes do relacionamento extraconjugal.

Determinada a desmascarar a situação, a esposa confrontou os envolvidos durante um culto. Ela utilizou o microfone da igreja para relatar o caso aos fiéis, o que gerou grande tumulto e resultou em um conflito físico entre as partes. Para marcar o fim do relacionamento, ela queimou as roupas do marido em frente ao local.

A repercussão do caso nas redes sociais foi imediata, com vídeos do incidente viralizando e atraindo milhares de seguidores para o perfil da mulher, que agora ultrapassa 200 mil.

Em pronunciamento Instagram, ela afirmou: "Eu jamais quis prejudicar ninguém, queria apenas desmascará-los. As pessoas dentro da igreja estão me julgando, mas não sabem como me sinto vendo meus filhos perguntando pelo pai. Não desejo mal a ele, desejo apenas que mude e siga a vida dele."

Até o momento, a igreja e o pastor não se manifestaram oficialmente sobre o ocorrido.