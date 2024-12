Polícia Civil recupera motocicleta e celular de homem resgatado na comunidade do Caju

Homem estava prestes a ser executado pelo 'tribunal do tráfico' no Caju - Foto: Reprodução

Homem estava prestes a ser executado pelo 'tribunal do tráfico' no Caju - Foto: Reprodução

Após cruzamento de dados e um trabalho integrado de inteligência, agentes da 17ª DP (São Cristóvão) recuperaram, na última quinta-feira (26), a motocicleta e o aparelho de telefone celular do homem que havia sido sequestrado e estava prestes a ser executado pelo “Tribunal do Tráfico” na comunidade do Caju, Região Portuária do Rio.

As investigações da tentativa de assassinato tiveram início na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e foram encaminhadas à distrital. As equipes obtiveram informações e foram até a entrada da comunidade do Caju, próxima à Avenida Brasil, e localizaram a moto e o celular. Os bens foram apreendidos e levados para a 17ª DP (São Cristóvão).

As investigações continuam para identificar todos os autores do crime.

Leia também

Ladrão fantasma! Homem se cobre com pano branco para roubar bicicletas dentro de casa na Zona Norte

Seguem internadas vítimas de tentativa de homicídios em São Gonçalo



Resgate e salvamento da vítima no Natal

Agentes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) resgataram o homem no Natal, dia 25 de dezembro.

Imagens capturadas por drone mostram os traficantes agredindo e prestes a executar a vítima. Com base em informações e um trabalho integrado de inteligência e execução tática, as equipes prontamente identificaram o local e o momento exato em que o crime seria consumado. A rápida operação planejada culminou no salvamento da vítima.

A operação contou com um helicóptero do Serviço Aeropolicial (Saer) e uma equipe do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), que monitorava a prática de crime ambiental na região. Durante a ação, um criminoso resistiu e foi neutralizado. Um fuzil foi apreendido.