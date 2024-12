Seguem internadas vítimas de tentativa de homicídios em São Gonçalo

De acordo com a polícia, uma das vítimas tem, ao menos, nove perfurações de arma de fogo - Foto: Layla Mussi

A jovem Taís Dorneles, de 28 anos, baleada na véspera do Natal, na Rua Luís Mota, no Amendoeira, em São Gonçalo, permanece internada em estado grave. De acordo com a polícia, a jovem tem, ao menos, nove perfurações de arma de fogo e não tem previsão para receber alta.

Thiago da Silva, que estava com a jovem no momento do ataque criminoso, também permanece internado.

A polícia apura informações sobre o caso e trabalha com a hipótese de homicídio tentado, embora ainda não descartem a versão de tentativa de assalto.