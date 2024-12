Polícia resgata produtor audiovisual de execução pelo "tribunal do tráfico" no Caju

Um homem que seria executado pelo “tribunal do tráfico” foi resgatado nesta quarta-feira (25), no bairro do Caju, na zona portuária do Rio de Janeiro, por policiais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e do Departamento-Geral de Polícia Especializada.

De acordo com a Polícia Civil, o homem, que trabalha como produtor audiovisual, é morador de uma comunidade liderada por criminosos rivais ao Terceiro Comando Puro (TCP), que comanda a favela do Caju. Por esse motivo, o produtor foi identificado e feito refém na favela.

As câmeras de monitoramento da Polícia Civil flagraram um homem com os pés e mãos amarrados, deitado no chão, enquanto era cercado por pelo menos cinco traficantes em uma rua deserta.

Por meio das imagens e com informações da inteligência, agentes da Polícia Civil identificaram o local e o momento em que o produtor seria executado. Com isso, os policiais realizaram uma operação de resgate e salvaram o rapaz, que estava muito ferido.

Na ação, houve um confronto que resultou na morte de um dos traficantes. Os demais envolvidos conseguiram fugir. Os policiais apreenderam um fuzil.

A vítima foi socorrida pelos agentes, porém, até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde nem sobre o hospital para onde foi levada.

O resgate contou com o apoio de agentes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), além do uso de um helicóptero do Serviço Aeropolicial (Saer) nas buscas pelo produtor.