Feminicídio: homem é preso acusado matar mulher a facadas e jogar corpo no Rio Guandu

Um homem foi preso, na última quarta-feira (18) acusado de matar uma mulher a punhaladas, após uma discussão entre o casal, e ainda tentar ocultar o corpo. Segundo a Polícia Civil, Ele teria cometido o crime no último dia 3 de dezembro, no bairro Amendoeira, em Itaguaí, e jogado o cadáver no Rio Guandu, com um pedregulho amarrado, para dificultar as investigações.

A vítima foi identificada como Cristiani Valentim, de 42 anos. De acordo com a investigação, ele transportou o corpo até as margens do Rio Guandu, na Baixada Fluminense, onde amarrou um pedregulho às pernas do cadáver e o atirou na água.

Após 14 dias, a polícia descobriu que o autor do crime era o companheiro da vítima. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense pediu prisão temporária do acusado, que foi decretado.