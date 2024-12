PRF apreende 11 toneladas de drogas em carga que seria levada para o Rio

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 11 toneladas de maconha que seriam levadas para o Rio de Janeiro. A apreensão ocorreu na noite da última sexta-feira (20), em Registro, no interior de São Paulo. A droga foi escondida em uma carga de ração para gado.

Segundo os agentes, o motorista transportou uma droga em uma carreta que teria saído de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. A abordagem ocorreu após os policiais desconfiarem do condutor, que não soube informar para qual cidade estava levando uma suposta carga de ração.

Ao verificarem a documentação fiscal, os agentes constataram que o local de carregamento registrado não correspondia à versão apresentada pelo motorista. O homem, de 38 anos, afirmou ter partido do Rio Grande do Sul com destino a Minas Gerais, mas não sabia informar o nome da cidade. Diante das contradições, os policiais planejaram executar uma carga.