Foragido da Justiça é preso em Itaboraí

Policiais militares do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), pertencentes do 35º BPM (Itaboraí), após análise de dados e informações do Disque Denúncia (2253-1177), prenderam, na tarde desta quinta-feira (19), na Rodovia RJ, 104, em Manilha, em Itaboraí, o acusado e foragido da Justiça, Brendol Francisco Ribeiro do Nascimento, de 28 anos. Na ação, M.C.M.A, de 24 anos, foi detida.

Quando em patrulhamento e de posse de informações, os policiais, na ação conjunta 'Operação Força Total', que foi planejada pelo Conselho Nacional do Comando Geral das Polícias Militares (CNCG), com foco na atuação da prevenção qualificada contra o crime, por meio de abordagens, barreiras de trânsito e policiamento ostensivo, tiveram atenção voltada para um casal que desembarcou de um veículo (Renault Kwid) e seguiu em direção contrária com intuito de não passar pela operação. O veículo foi abordado, e o suspeito Brendol tentou fugir novamente mas não obteve êxito. Durante a revista no veículo foram encontrados 5 trouxinhas de maconha, uma pedra de crack, um celular e R$ 59.

Levados à 71ª DP (Itaboraí) e posteriormente, à 73ª DP (Neves), foram constatados dois Mandados de Prisão, expedidos pela 1ª Vara Criminal de Juiz de Fora e outro pela Vara Única da Comarca de Matias Barbosa, pelos crimes de Roubo e Homicídio. Ele também havia fugido de uma operação para prendê-lo na data de ontem (18) na cidade de Juiz de Fora/MG. A acusada M. foi liberada, após ser ouvida.

Assim, o 4ºCPA/35ºBPM, pede o apoio da população para denunciar a localização da foragidos da Justiça, através do Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido