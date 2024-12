Miliciano que matou adolescente que não quis se relacionar com ele, é preso na Baixada

Rômulo da Rocha Brito, conhecido como Coruja, acusado de matar uma adolescente de 16 anos de idade, que se recusou a se relacionar com ele, foi preso por agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, neste domingo (15), em um sítio em Queimados. Desde o crime, ele estava foragido.

O homem que é um miliciano, da comunidade Rio das Pedras, Zona Oeste do Rio, não aceitou que a jovem Raquel Portugal de Azevedo Silva, não queria ter um relacionamento amoroso com ele. Rômulo foi até a casa da adolescente e ao ser rejeitado mais uma vez, o criminoso sacou uma arma e deu um tiro na barriga dela, que não resistiu. Raquel Portugal deixou um filho de 1 ano e cinco meses.

Segundo os investigadores, os familiares da jovem se recusaram a encobrir o homem, que por sua vez, deu diversos tiros em Eduardo de Resende, de 44 anos, tio de Raquel. O homem morreu no local.

A polícia informou que, o criminoso assumiu que após cometer o crime, incendiou a casa da vítima e se escondeu em um sítio em Queimados, na Baixada Fluminense.

Antes de ser encontrado, Rômulo da Rocha matou um homem de 79 anos de idade. O corpo de Saul Franco Araújo foi encontrado com marcas de facadas no domingo. O homem assumiu que o matou com golpes de facão no pescoço. O crime teria sido motivado por uma rixa antiga.