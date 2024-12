Falsa terapeuta ocupacional é presa enquanto atendia crianças com autismo em Caxias

Falsa terapeuta ocupacional é presa enquanto atendia crianças com autismo em Duque de Caxias - Foto: Reprodução

Falsa terapeuta ocupacional é presa enquanto atendia crianças com autismo em Duque de Caxias - Foto: Reprodução

Uma mulher foi presa por ser uma falsa fisioterapeuta ocupacional, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta segunda feira (16). A detenção ocorreu em uma ação do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Crefito) do Rio de Janeiro com a Polícia Militar. A mulher foi presa durante um atendimento.

Era o primeiro dia da jovem trabalhando em uma clínica que atende crianças com autismo. A fiscalização descobriu que ela não possuía formação na área a partir de uma denúncia recebida pelos responsáveis do estabelecimento, que acionaram o conselho e a polícia.

Durante a abordagem, os fiscais descobriram que ela usava documentos falsos, um diploma em uma faculdade particular em Uberaba e o número de um registro do conselho de Minas Gerais que não existia.

A mulher pode responder por exercício ilegal da profissão, falsificação de documento público e particular e estelionato. A clínica afirmou que não compactua com situações como essa e vai fazer um comunicado aos pais dos pacientes sobre o assunto.

O Crefito identificou 300% de aumento nos casos de terapeutas ocupacionais falsos no Estado do Rio de Janeiro recebe denúncias anônimas sobre falsos terapeutas ocupacionais em seu site.

“Todos os profissionais, pais, responsáveis, ao contratar um profissional, devem entrar no site do conselho e verificar se ele é um fisioterapeuta ou um terapeuta ocupacional inscrito no conselho”, alertou Maurício Moreira, agente fiscal e terapeuta ocupacional.