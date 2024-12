PRF apreende mais de 20 mil 'sacolés' de cocaína na BR-116

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 20 mil "sacolés" de cocaína, na noite de domingo (15), durante uma abordagem na Rodovia Rio-Magé (BR-116), em Magé, na Baixada Fluminense. A droga seria levada para a Região Serrana do Rio.

Por volta das 23h, policiais rodoviários federais da 4ª Delegacia (Magé) abordaram o veículo na altura do quilômetro 118. O condutor contou que estava indo para Teresópolis. Ao revistarem o porta-malas do carro, os policiais encontraram quatro sacolas de lixo com grande quantidade de cocaína. O entorpecente estava embalado em milhares de "sacolés". No total, havia 21.450 unidades de embalagens contendo a droga.

Ao ser questionado, o motorista confessou que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte. Ele contou ainda que faria a entrega para um desconhecido em Teresópolis. O veículo ainda estava com a placa clonada e possuía registro de roubo.

A ocorrência foi encaminhada para a 110ª DP (Teresópolis).