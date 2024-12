Homem é preso após atacar mulheres com facão em Niterói

Ele foi capturado com o apoio da equipe do DPO Engenhoca - Foto: Divulgação

Ele foi capturado com o apoio da equipe do DPO Engenhoca - Foto: Divulgação

Policiais do 12º BPM (Niterói) prenderam, na tarde de ontem (15), um homem de 22 anos, acusado de atacar mulheres com um facão no bairro da Engenhoca, em Niterói.

Segundo os agentes, o fato ocorreu na Travessa 04, esquina com a Travessa 27, após uma denúncia feita ao número 190. Ao chegarem ao local, policiais militares encontraram o agressor tentando fugir pelos telhados. Com o apoio da equipe do DPO Engenhoca, ele foi capturado.

De acordo com testemunhas, o acusado abordou uma mulher em um ponto de ônibus, com um facão em mãos. A tia da vítima viu o ataque e tentou intervir, acabando por ser atingida no rosto pelo agressor. Ela foi socorrida por populares e encaminhada ao Hospital Azevedo Lima.

Após o crime, o agressor tentou fugir, mas foi perseguido por populares e acabou se ferindo durante a fuga. Ao ser capturado, ele se recusou a receber atendimento médico. O facão utilizado no crime não foi encontrado.

O acusado, que tem um extenso histórico criminal, que inclui homicídio, tráfico de drogas e associação ao tráfico, foi encaminhado à 78ª DP (Fonseca), onde foi autuado em flagrante pelos crimes de roubo e ameaça. Ele permanece preso à disposição da Justiça.