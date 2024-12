Operação Torniquete: Polícia prende dupla que praticava roubos de veículos na Zona Norte do Rio

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) prenderam em flagrante uma dupla que praticava roubo de veículos na Zona Norte do Rio.

Os criminosos foram abordados pelos agentes na Vila da Penha, quando circulavam em uma motocicleta sem placa, que posteriormente comprovou-se ser fruto de roubo.

O trabalho contou com o apoio de agentes da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (Deapti), da Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Dairj), da 37ª DP (Ilha do Governador) e da 20ª DP (Vila Isabel).

A ação faz parte da segunda fase da “Operação Torniquete”, que tem como objetivo reprimir roubos, furtos e receptação de cargas e de veículos, delitos que financiam as atividades das facções criminosas, suas disputas territoriais e ainda garantem pagamentos a familiares de faccionados, estejam eles detidos ou em liberdade. Desde setembro, já são mais de 260 presos, além de veículos e cargas recuperados.

Segundo apurado, o motorista e o carona praticavam roubos de veículos em diversos bairros da Zona Norte e possuem ligação com traficantes do Morro do Fubá, em Campinho. A dupla é investigada em diversos inquéritos policiais.

Com eles, foi recuperada uma motocicleta que havia sido roubada há três dias, no bairro do Tanque, na Zona Oeste do Rio.