Polícia prende lutador de MMA acusado de violência doméstica

A Polícia Civil prendeu, na última sexta-feira (13), um lutador de MMA acusado de agredir a ex-namorada. Eliel dos Santos e Santos, de 39 anos, foi preso em um evento de luta na comunidade do Santo Amaro, na Zona Sul do Rio, após troca de informações de inteligência da 60º DP (Campos Elísios) com a Superintendência da Polícia Federal.

Quando recebeu a voz de prisão dos agentes, o atleta já tinha participado de uma luta no evento desta sexta-feira. Ele foi encaminhado para a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), onde ficará à disposição da justiça.

Contra Santos havia um mandado de prisão por violência doméstica emitido pelo Tribunal de Justiça do Amapá.