PM e comparsa são presos acusados de matar e ocultar o corpo de pedreiro em Maricá

O autor era amigo da vítima há 15 anos e trabalhavam juntos em uma obra da residência do PM - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) prenderam, nesta terça-feira (10/12), dois homens acusados de matar e ocultar o corpo do pedreiro, Eliezer dos Santos. O crime foi praticado no último sábado (07/12), no município de Maricá.

De acordo com as informações, o autor era amigo da vítima há 15 anos e trabalhavam juntos em uma obra da residência do PM.

Na ocasião do fato, os três haviam ingerido bebidas alcoólicas e, após circunstâncias ainda a serem esclarecidas, Eliezer teria sido baleado pelo seu amigo. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O PM, dono da residência, orientou que o autor dos disparos levasse o corpo da vítima, de carro, até a restinga de Maricá para incinerar e encobrir os rastros do crime.

Com base em investigações do Setor de Inteligência, os agentes identificaram e localizaram a dupla criminosa. Eles foram presos em flagrante pela prática do crime de ocultação de cadáver. Contra a dupla, os policiais também cumpriram mandado de prisão por homicídio, após representação junto ao plantão judiciário.