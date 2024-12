Confronto termina com morte de suposto criminoso e apreensão de veículo roubado em SG

Na madrugada desta quinta-feira (12), uma operação policial na Rua Rio Madeira, no bairro Rocha, em São Gonçalo, resultou na apreensão de um veículo e uma réplica de pistola, além da morte de um suspeito e a prisão de outro, após confronto.

De acordo com os agentes, por volta das 01h20, a equipe de patrulhamento recebeu informações sobre um Renault Kwid branco, utilizado em assaltos na região. Os agentes avistaram o veículo suspeito e deram ordem de parada. No entanto, os ocupantes do carro reagiram atirando contra os policiais, o que levou a uma troca de tiros. Durante o confronto, o veículo acabou colidindo e dois indivíduos fugiram a pé, também efetuando disparos. Outros dois suspeitos foram detidos no interior do veículo.

Ao realizar a abordagem, os policiais constataram que um dos acusados, identificado, de 26 anos, havia sido ferido por um disparo de arma de fogo no crânio, durante o confronto. A equipe entrou em contato com o Corpo de Bombeiros (CBMERJ), que prestou os primeiros socorros e encaminhou o ferido para o Hospital Estadual Alberto Torres, onde passou por cirurgia.

No veículo Renault Kwid, os policiais apreenderam uma réplica de pistola, um bloqueador de sinal e o carro utilizado na ação criminosa. Até o final da ocorrência, o segundo acusado não havia sido identificado.

O detido, foi levado para a 72ª Delegacia de Polícia (Mutuá), onde permaneceu preso.